Contro i furbetti dei rifiuti arrivano le spycam mobili

L'AMBIENTE

MACERATA Dalle parole ai fatti. Scattano le video trappole per smascherare chi aggira spesso le regole e resta impunito. Giro di vite contro i furbetti dei rifiuti, ossia coloro che li abbandonano dove capita, evitando accuratamente sia cassonetti che isole ecologiche. Il Comune, attraverso una determina, ha deciso di affidare il servizio di videosorveglianza alla ditta Police Service di Corridonia: si tratta di un intervento di controllo attraverso le telecamere per complessivi 1.830 euro che sono il compenso pattuito per un pacchetto di 4 prestazioni indirizzate proprio ad individuare i soggetti che non rispettano le regole del conferimento dei rifiuti.

Le zone

Le zone interessate saranno quelle extraurbane, laddove tali fenomeni risultano più evidenti e non è sempre facile risalire agli autori. Che spesso, peraltro, provengono anche da Comuni confinanti con quello capoluogo. Macerata regola le modalità di conferimento dei rifiuti urbani da parte delle utenze domestiche e non domestiche attraverso l'ordinanza sindacale n. 26/2016, nella quale si dettano le prescrizioni relativamente alla tipologia dei rifiuti, ai giorni, agli orari, ai sacchetti ed ai luoghi di conferimento. Cosa che avviene nella maggior parte dei casi grazie anche alla collaborazione di una popolazione che ha consentito al Comune di Macerata di essere ai primi posti nella regione per quantità di raccolta differenziata che sfiora il 75%.

I conferimenti

Accanto a ciò, però, l'amministrazione comunale ha verificato che in diverse zone del territorio sono stati rilevati casi di conferimento difforme rispetto alle regole contenute nell'ordinanza, con conseguenze negative sull'igiene e sull'immagine della città, In particolare i casi che presentano maggiore impatto sul piano ambientale e del decoro sono rappresentati dalle postazioni di cassonetti collocate in ambito suburbano, destinate alle utenze non servite con il metodo porta a porta di raccolta, frequentemente fatte oggetto di abbandono di rifiuti ingombranti o lasciati comunque al di fuori dei contenitori stradali. Queste postazioni, che possiamo considerare in particolare quelle ubicate lungo le strade extraurbane che confinano con quelle del territorio del Comune di Macerata, vengono raggiunte da coloro che conferiscono i rifiuti tramite automezzi e che, pertanto, dalla lettura della targa automobilistica, risulterebbe possibile risalire al proprietario dell'autoveicolo, al quale eventualmente contestare l'inosservanza delle norme relative al conferimento dei rifiuti, come previsto dall'articolo 6 della Legge 689/1981.

La prevenzione

Per prevenire, reprimere e sanzionare comportamenti scorretti ecco che è stato varato questo piano di controlli che saranno resi possibili grazie ad un sistema di videosorveglianza mobile, da spostare di volta in volta in corrispondenza di una postazione diversa di cassonetti, a seconda della necessità di effettuare i monitoraggi sulla base degli abbandoni di rifiuti. In concreto il servizio consisterebbe nel noleggio ed installazione di apposito apparato mobile di registrazione video/fotografica e nel supporto tecnico al comando di Polizia locale relativamente all'estrazione delle immagini significative, in modo da rendere possibile l'attività di accertamento ed eventuale multa per chi abbandona rifiuti dove è vietato. Il contratto con la ditta Police Service di Corridonia comprende noleggio dell'apparecchiatura di videosorveglianza, completa di Sd card e batterie, l'installazione di videocamera in quota, nei luoghi indicati di volta in volta dal Comune, e smontaggio dopo un periodo variabile da 2 a 5 giorni, a seconda della frequenza di registrazione.

Il supporto

Nel mirino verranno messe in particolare quelle zone di frontiera tra campagna e città che possono essere state considerate terra di nessuno sinora da parte di coloro che, magari arrivando anche da comuni limitrofi, ne approfittano per abbandonare rifiuti è destinata a scomparire. Dopo i controlli diretti da parte di addetti del Cosmari coadiuvati dai vigili urbani arrivano anche le telecamere mobili in grado di smascherare i furbetti dei rifiuti. Va detto che restano delle problematiche anche in alcune aree urbane vicino al centro del capoluogo colpite più di altre da questo fenomeno: come nel rione Pace, dove sono intensificati sia i controlli che l'aspetto informativo della popolazione. Ma anche via Severini e borgo san Giuliano sono zone che saranno tenute d'occhio.

Mauro Giustozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

