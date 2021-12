Contributi per i canoni di locazione ecco i fondi

MACERATA A rispondere all'opportunità prevista dal bando per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili erano stati 451 maceratesi, i funzionari degli uffici comunali hanno di recente ristretto la platea degli aventi diritto a 427 per una somma complessiva richiesta di oltre un milione di euro. La Regione, in sede di riparto dei fondi agli Enti locali, ha assegnato al Comune di Macerata 206mila euro e su questa cifra si sono fatti necessariamente i conti. All'albo pretorio del Comune di Macerata è appena stata pubblicata la determina del dirigente comunale del servizio Welfare Gianluca Puliti che dispone di ripartire «il fondo tra i 427 aventi diritto, ordinati in una graduatoria predisposta in ordine decrescente di incidenza del canone annuo sull'Isee fino ad esaurimento del fondo».

Il bando

Il bando era stato approvato il 30 settembre scorso: l'ammontare del canone di locazione massimo riconoscibile ai fini del calcolo del contributo era di 560 euro, il contributo da assegnare sarà aumentato del 25%, anche oltre il tetto fissato, per nuclei familiari con presenza di componenti ultrasessantacinquenni, di portatori di handicap, componenti in numero superiore a 5 unità, genitore solo con uno o più figli minori a carico. Era anche stato stabilito «al fine di evitare procedimenti che non portino benefici apprezzabili ai richiedenti, di non erogare il contributo qualora inferiore alla soglia di 60 euro». Ora appunto la liquidazione, a cura degli uffici comunali, delle somme spettanti ai 427 maceratesi che hanno fatto domanda per accedere ai contributi integrativi previsti dalla legge della Regione Marche per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari, sia privati che pubblici, degli immobili.

l. pat.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA