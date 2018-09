Conte inaugura la scuola festa e lezione con i bimbi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'EVENTO SAN SEVERINO Puntualissimo, alle 13, il premier Giuseppe Conte si è presentato al cancello di ingresso della nuova scuola di via D'Alessandro. Saluti, strette di mano e selfie con i tanti settempedani che lo attendevano in strada. Intanto tutti schierati nel tendone allestito per l'evento: dai bambini delle elementari ai volontari della protezione civile passando per uno stuolo di amministratori locali e per il cardinale settempedano Edoardo Menichelli.Parata di autoritàCon il premier il sottosegretario all'Istruzione Salvatore...