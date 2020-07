Concorso da primario, fumata nera all'appello non c'è la commissione

LA SANITÀ

MACERATA I numeri sono incontrovertibili e dicono che negli ultimi cinque anni l'Area Vasta 3, guidata da Alessandro Maccioni, ha fatto investimenti per 42 milioni di euro sulle varie strutture ospedaliere e sui servizi territoriali, ha appena definito l'accordo per la progettazione del nuovo ospedale della Pieve, nominato una trentina di primari, assunti medici ed infermieri, licenziato anche qualche assenteista ed altri alle prese con processi per reati gravi. Poi non è che, nel settore pubblico in particolare, tutto fila via come si vorrebbe. Ci sono stati eventi tragici come il terremoto, il Covid, ci sono imprevisti legati a una burocrazia che regala ogni volta degli inediti. Nei giorni scorsi, per stare appunto alla cronaca, si doveva definire il concorso per l'assunzione del nuovo primario del Pronto soccorso dell'ospedale di Civitanova. Scadenza sbandierata ed annunciata, al dunque fumata nera. Perché? La commissione non si è presentata. Perché? Nessuno li obbliga a presentarsi. Anni fa hanno fatto una legge che impone il sorteggio su scala nazionale dei commissari di esame per evitare possibili intrecci locali, ma non hanno poi imposto obblighi di presenza, tantomeno sanzioni. Quindi se a Torino nominano uno di Matera, magari il lucano non ci va perché non ne ha voglia, non può Però appunto, di movimenti positivi ce ne sono e molti.

Le donazioni

Il primo fattore positivo è che tanti maceratesi (e non) stanno facendo donazioni anche importanti: dal periodo Covid ad oggi sono arrivati all'Av3 qualcosa come 1.8 milioni di euro dai privati che hanno permesso di anticipare investimenti programmati per l'anno prossimo. Un segnale della fiducia che c'è nei confronti della sanità pubblica maceratese. Ultime inaugurazioni come ricorda il direttore di Av3 Alessandro Maccioni, assistito per la parte relativa al Personale dal dirigente Fabrizio Trobbiani il reparto di Rianimazione dell'ospedale di Macerata, il reparto di Allergologia dell'ospedale di Civitanova, il rifacimento di tutta la Diagnostica dell'ospedale di Camerino.

I concorsi

Quanto al personale andrà riprogrammata la commissione per il concorso da primario al Pronto soccorso, mentre sono pronti quelli per i nuovi vertici di Pediatria, di Rianimazione di Macerata e di camerino, di Psichiatria e di Igiene ei di Sanità pubblica. A giorni invece ci sarà il concorso regionale per anestesisti e rianimatori, poi ci saranno quelli per ortopedici, cardiologi e la maxiselezione per gli infermieri. Sempre sul fronte della burocrazia si segnalano problemi insormontabili anche per l'assunzione degli appartenenti alle categorie protette. La norma impone che si chiedano i nominativi all'Ufficio di collocamento: l'Av3 deve assumere una ventina di persone, nel settembre scorso ha chiesto all'Ufficio regionale del lavoro di avere le segnalazioni per i vari profili, ma ad oggi non è arrivato alcun cenno di riscontro. Grande azienda, l'Area Vasta 3, con 3400 dipendenti e un budget di 520 milioni di euro, ma appunto anche le cose apparentemente semplici nascondono insidie. Ad inizio anno l'Av3 ha fatto una selezione per un posto da farmacista per un anno in attesa del concorso: dei 37 in elenco solo uno ha dato la disponibilità all'assunzione.

Luca Patrassi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA