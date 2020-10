Concessioni delle palestre predisposto un protocollo

MACERATA Conferenza dei servizi con i dirigenti scolastici degli istituti secondari della provincia di Macerata. Il presidente Antonio Pettinari ha incontrato, ieri mattina nella sala consiliare, i presidi del territorio per affrontare le problematiche dovute alle concessioni delle palestre per le attività extradidattiche delle associazioni sportive, alla luce dell'emergenza sanitaria dovuta Covid-19 e tenendo conto delle disposizioni contenute nel Piano Scuola 2020-2021. Con i presenti è stato esaminato il protocollo d'intesa, predisposto sulla base delle indicazioni del documento tecnico del Cts. In tale protocollo, condiviso dal dipartimento di Prevenzione Sicurezza Ambiente di lavoro dell'Area Vasta 3, tra l'altro, sono esplicitamente previste le operazioni di pulizia approfondita e igienizzazione, da eseguire obbligatoriamente al termine delle attività da parte delle singole società sportive.

La situazione

«Stiamo vivendo in Italia e nel nostro territorio - ha precisato il presidente - una situazione critica a causa del Covid-19 e c'è chiaramente la massima preoccupazione per quanto riguarda il mondo scolastico. L'intento dell'amministrazione provinciale è favorire la pratica sportiva e pertanto c'è la volontà di concedere anche in questo anno scolastico l'utilizzo delle palestre. Però è necessario coniugare massima attenzione, sicurezza e prevenzione, utilizzando tutte le cautele possibili per le restrizioni dovute al coronavirus. È fondamentale che venga rispettato in modo rigoroso il protocollo che abbiamo condiviso con i dirigenti scolastici, che ora lo porteranno nei rispettivi consigli di istituto. Sono misure indispensabili per l'utilizzo delle strutture che si trovano all'interno delle scuole; precauzioni che intendono salvaguardare la salute di tutti». Il protocollo d'intesa esaminato e condiviso dai dirigenti scolastici riguarda le modalità di utilizzo della palestra - tempi, operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione -, in modo che la scuola trovi al mattino la palestra utilizzata da terzi in perfette condizioni igienico-sanitarie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA