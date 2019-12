Con l'auto contro una pianta muore un ragazzo di 18 anni

L'INCIDENTE

TREIA Aveva preso la patente una decina di giorni fa, un traguardo atteso e importante per lui. Proprio alla guida della sua Fiat Punto, poco dopo la mezzanotte, è finito fuori strada contro un albero lungo la provinciale 128 tra Chiesanuova e Treia e ha perso la vita. Una tragedia che ha lasciato tutti senza fiato.

La tragedia

Leonardo Sacchi, 18 anni compiuti nel maggio scorso, studente dell'Itis Divini di San Severino Marche, indirizzo elettronica, è morto ieri mattina in ospedale a Macerata, dopo alcune ore di agonia. I medici hanno provato a salvarlo ma le sue condizioni erano disperate al suo arrivo al pronto soccorso. E' stato trasferito in rianimazione dove è spirato in seguito alle gravi fratture riportate nell'incidente. Lo schianto è avvenuto poco dopo la mezzanotte. C'era nebbia, l'asfalto era viscido, elementi che possono aver influito su quanto accaduto. Il ragazzo era alla guida della Fiat Punto e stava rientrando a casa, quando improvvisamente ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada contro una quercia per poi ribaltarsi. Una botta pazzesca, il giovane è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Il primo a soccorrerlo è stato un amico che lo seguiva alla guida di un'altra auto.

I soccorsi

Il ragazzo, sotto choc, ha avvertito gli operatori sanitari del 118 di Macerata. Questi ultimi hanno disposto immediatamente il trasporto al pronto soccorso. Le condizioni del diciottenne si sono subito rivelate gravissime. Il treiese è stato trasferito al reparto di rianimazione dove è morto dopo alcune ore, ieri mattina intorno alle 8. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri della Compagnia di Macerata per ricostruire l'esatta dinamica dell'impatto e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il mezzo e la carreggiata. Leonardo Sacchi, studente, viveva con la famiglia nella frazione di Chiesanuova di Treia. Era appassionato di bici downhilli, amava il calcio tanto che ha militato nelle squadre giovanili di Treia, tra queste anche con il Chiesanuova che ha rinviato per lutto la cena di Natale programmata per ieri sera. Leonardo lascia i genitori, Giordano e Romina e un fratello più piccolo, Ludovico, anche lui calciatore. La sua famiglia è molto conosciuta e stimata a Treia: il papà e la zia sono impegnati in parrocchia e collaborano con un gruppo teatrale. Persone attive e sempre pronte a dare una mano per la comunità.

Gli amici sotto choc

Disperati i compagni di scuola di Leonardo che hanno saputo della tragedia non appena entrati in classe. «Era un ragazzo perspicace, molto sveglio, era come se fosse nato imparato per le materie di elettrotecnica per le quali era molto appassionato - lo ricorda un suo compagno di scuola, Jurgen Selita - Solare e disponibile a darci una mano a scuola e anche fuori». «Tutta la comunità di Treia si stringe intorno alla famiglia di Leonardo per una tragedia che è difficile spiegare a parole - le parole del vicesindaco di Treia David Buschittari -.Non lo conoscevo personalmente ma di vista, era molto impegnato nell'associazionismo locale. Suonava con la Banda Musicale Città di Treia, faceva parte dell'Associazione Culturale Setteottavi (tamburini di Treia) e aveva giocato, fino a qualche anno fa, nelle squadre locali». Anche la Società Sportiva del Chiesanuova, venuta a conoscenza della tragica notizia, ha annullato la cena di fine anno prevista per ieri. «Siamo sconvolti per quanto accaduto, non ci sono parole», ha detto il presidente Luciano Bonvecchi. «La famiglia Sacchi ebbe già un grave lutto in passato: il nonno di Leonardo infatti morì nel tragico incidente dello scoppio della Fornace Bartoloni ha ricordato il già primo cittadino Franco Capponi che ha espresso tutta la sua vicinanza alla famiglia -. Leonardo era un ragazzo molto vivace e faceva parte di una famiglia perbene, una famiglia purtroppo sconvolta da una tragedia incredibile che ha colpito tutta la comunità». I funerali si terranno oggi alle 15 nella chiesa parrocchiale Santi Vito e Patrizio di Chiesanuova di Treia.

Carla Passacantando

