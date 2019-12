Con l'abbattimento dei pini si creeranno più posti per le auto

IL PROGETTO

MACERATA Obiettivo completare i lavori prima della prossima estate. Quando viale Martiri della Libertà avrà un nuovo volto. Il progetto esecutivo dell'opera, approvato dalla giunta lo scorso mese di maggio per un costo complessivo pari a 1,2 milioni di euro, prevede la riqualificazione della pavimentazione e il ridisegno degli spazi delle aree pedonali con l'ampliamento del marciapiede esistente nel tratto antistante Villa Cola utilizzando per il rivestimento pietra arenaria e per i cordoli il travertino, la realizzazione di un sistema di illuminazione per le aree pedonali e l'installazione di elementi di arredo urbano nel tratto del viale davanti al campo della Vittoria e agli esercizi commerciali del primo tratto della strada. Comprende poi il miglioramento della sicurezza degli attraversamenti pedonali, una nuova sistemazione per le fermate del trasporto pubblico urbano e per il percorso pedonale di connessione con viale Carradori. I lavori di riqualificazione serviranno a rigenerare una parte storica di Macerata già presente nelle più antiche planimetrie dalle quali risulta, ben delineata, la sua notevole larghezza, la presenza della Chiesa di santa Croce sullo sfondo e la presenza di edifici storici come Villa Cola, lo stadio dei Pini (anche questo oggetto di un restyling nel 2020) e alcune palazzine signorili di inizio 900. L'intervento viene eseguito dalla ditta Edil Bianchi aggiudicataria dei lavori e si dovrebbe protrarre per 6 mesi. Si procederà poi a ottimizzare il patrimonio arboreo del viale in favore dei tigli, eliminando l'alternanza con i pini. L'intervento prevede un'azione di abbattimento dei pini e la compensazione ecologica con la piantumazione di circa 800 piante su un terreno di due ettari a ridosso del bosco del Sasso d'Italia. Grazie a questi lavori i posti di sosta auto lungo viale Martiri della Libertà passeranno dagli attuali 100 a 130.

