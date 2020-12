Con il terremoto ritorna la paura Le scosse arrivano dalla Croazia

IL SISMA

MACERATA È' stata avvertita anche nel Maceratese la forte scossa di terremoto che ha colpito ieri la Croazia, risultata di magnitudo 6.4 in base alle stime dell'Istituto nazionale di geologia e vulcanologia. Diverse le segnalazioni in provincia di Macerata, dal capoluogo alla costa, soprattutto nella zona vicino al mare. Il terremoto è stato avvertito in tutta l'Italia Adriatica, da Trieste all'Abruzzo. Nella nostra provincia, specie sulla costa le scosse hanno fatto paura, ritornando con il pensiero a quattro anni fa, quando si era in pena emergenza.

Comprensibile la corsa di tantissima gente a capire che cosa fosse successo e quale fosse l'area da cui il movimento era scaturito. Per fortuna, però, non ci sono state conseguenze né alle persone né alle cose. La scossa è stata registrata nella Croazia centrale con epicentro intorno a Petrinja, città di 23mila, a 50 chilometri a sud di Zagabria, a dieci chilometri di profondità, lungo il corso del fiume Kupa.

La zona, l'altro ieri, era stata colpita da scosse sismiche. Consistenti i danni provocati dal sisma. Sono crollati edifici, ci sono state interruzioni di energia elettrica e di linee telefoniche. Il centro di Petrinja sarebbe stato completamente distrutto. Sono crollati un ospedale e un asilo. Per ora ci sarebbero due vittime. Il terremoto è stato avvertito in tutta la Croazia, ma anche in Serbia e Bosnia Erzegovina. Ingenti danni materiali anche a Sisak, poco distante da Petrinja, dove vengono segnalati numerosi feriti. La popolazione impaurita si è riversata sulle strade e in luoghi all'aperto.

