Con il nuovo sistema l'incubo maggiore è la scheda annullata

LE INCOGNITEMACERATA Il distacco tra la politica e i cittadini, ma anche i nuovi meccanismi della legge elettorale e le diverse modalità di voto. Sono questi i tre maggiori alleati dell'astensionismo, almeno a leggere i commenti che si accavallano sul web. L'incertezza che anima la vigilia non è solo quindi nelle scelte di voto, ma anche in come si deve votare. Il timore di tanti voti annullati sta anche nei partiti tanto che molto del materiale di propaganda diffuso con i metodi tradizionali (volantini, depliant ecc.), si è concentrato...