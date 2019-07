Con ApMobilità si paga la sosta con un solo click

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA NOVITÀMACERATA Novità per ApMobilità, che ora offre all'utente la possibilità di memorizzare il numero di targa del veicolo e il numero della carta di credito, senza doverli inserire ogni volta che viene usata. La app che il Comune di Macerata e l'Apm hanno messo in campo per offrire un servizio efficiente e veloce in tema di parcheggi e mobilità, inquadrandosi perfettamente nelle scelte che l'Amministrazione ha fatto in collaborazione di Apm per rinnovare il sistema della mobilità in città, è stata infatti aggiornata recependo le...