Comune a caccia di gradimento con un sondaggio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INIZIATIVAMACERATA Migliorare la qualità dei servizi pubblici, rafforzare la relazione e l'ascolto dei bisogni del cittadino e riprogettare i servizi sulla base dei bisogni reali dei destinatari del servizio. Sono gli obiettivi che l'amministrazione comunale vuol perseguire attraverso un sondaggio partito in questi giorni. Ciascun cittadino potrà partecipare on line rispondendo a quattro domande per esprimere il gradimento dei servizi comunali cui si rivolgono. Sono nove i questionari disponibili nel sito www.comune.macerata.it relativi ai...