Comunali, presentate le prime liste cinque aspiranti sindaci in campo

MACERATA Oggi si chiude la parte elettorale legata alle presentazione delle liste che già ieri ha visto impegnate le delegazioni dei vari partiti e movimenti, tutte intente a presidiare l'ufficio elettorale. Tutti, o quasi visto che qualcuno definirà la questione soltanto oggi, in coda per la presentazione. Cinque gli aspiranti sindaci dopo il ritiro al fotofinish della candidatura a sindaco di Lauretta Gianfelici e la convergenza del Popolo della famiglia su Parcaroli.

Il dibattito

Intanto si riscalda il dibattito politico, in omaggio anche al tempo. Ad aprire è il candidato sindaco del centrodestra Sandro Parcaroli che ha sottolineato i contenuti del suo impegno nel presentare la lista civica che fa capo a lui: «Persone che vivono la città, che conoscono le esigenze della comunità e che, ognuna con la sua peculiarità, potranno portare un valore aggiunto alla coalizione di centrodestra ha aggiunto Parcaroli -. Tutti insieme infatti stiamo lavorando su una Macerata che guarda al futuro e che può tornare a essere davvero capoluogo quale è - e riacquistare la sua importanza a livello regionale e non solo. La città ha bisogno di persone consapevoli della propria responsabilità e che mettano da parte le mere logiche di potere per il bene dei cittadini: questi sono i presupposti che si trovano alla base dei sentimenti che animano i componenti della lista». Oggi altra giornata maceratese con il leader della Lega Matteo Salvini: alle 15.30 sarà a Porto Recanati allo chalet Acapulco, alle 17 allo Shada a Civitanova ed alle 19 al Cosmopolitan per un incontro con architetti ed ingegneri sul tema infrastrutture e ricostruzione post sisma. Infine cena sempre al Cosmopolitan.

La sicurezza

Il tema della sicurezza è al centro della replica fatta dal coordinatore comunale di Fratelli d'Italia che risponde a un intervento di Romeo Renis: «È con piacere che abbiamo potuto apprendere come il signor Romeo Renis, da sempre parte della sinistra maceratese e oggi candidato in una lista che sostiene Ricotta, abbia avuto modo di leggere il programma di Sandro Parcaroli, in particolare la parte relativa alla sicurezza e alla politica della immigrazione. Purtroppo dobbiamo constatare che lo ha fatto superficialmente, avanzando critiche senza fondamento. Sandro Parcaroli è pienamente consapevole dell'ambito e dei limiti di azione che un sindaco ha in materia e, infatti, gli interventi ipotizzati (riqualificazione urbana, riappropriazione da parte dei cittadini degli spazi pubblici, confronto e collaborazione costante con le Forze dell'Ordine, installazione delle telecamere, realizzazione del controllo del vicinato, politica rafforzata di formazione/informazione contro lo spaccio delle sostanze stupefacenti) rientrano tutti nelle possibilità di intervento del primo cittadino ». Il candidato sindaco del centrosinistra Narciso Ricotta nel corso della diretta Facebook del venerdì andata in scena dal bar Torquati ha toccato l'argomento Piediripa. Ricotta ha annunciato il raddoppio del ponte sul fiume Chienti. Poi la questione dell'area industriale: «Abbiamo un progetto che stiamo perseguendo con il Comune di Corridonia per dargli maggiore consistenza e renderlo competitivo e quindi attrattivo anche rispetto all'era di Civitanova. La differenza con il centrodestra è questa: noi parliamo di cose concrete, loro evocano situazioni senza base alcuna, solo sogni. Pensiamo anche a una pista ciclabile che valorizzi l'abbazia di san Claudio e la colleghi, lungo il fiume, all'Abbadia di Fiastra. Manca, è vero, un luogo di aggregazione sociale, una piazza. Abbiamo un progetto per realizzare un'area dietro alla chiesa, un punto di incontro e un campo di calcio per un costo totale di 1.5 milioni di euro». Qualche problema legato al fallimento di una società che doveva realizzare centinaia di case con opere lasciate incompiute: «stiamo discutendo con la curatela fallimentare per risolvere la questione che rivolge un privato, comunque stiamo lavorando per risolvere i problemi che coinvolgono i maceratesi che hanno acquistato le case in quella zona. Quanto al mercato ortofrutticolo pensiamo a una struttura di livello che consente di portare sulla tavola dei maceratesi prodotti raccolti nei campi della zona il giorno prima, un vero km 0».

