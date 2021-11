Compilazione telematica delle pratiche tramite il portale Suap appena attivato

MACERATA Recentemente il comune di Macerata ha aderito al portale Suap approntato da InfoCamere, società consortile di informatica interamente partecipata dalle Camere di Commercio italiane e dalle loro Unioni. A breve, la compilazione telematica tramite portale Suap costituirà la modalità esclusiva di presentazione di pratiche relative a tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'insediamento e l'esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi sul territorio di questo Comune. Proprio per questo è stato organizzato un evento di presentazione del nuovo portale Suap InfoCamere che si terrà domani dalle 9 alle 10.30 all'Auditorium della Biblioteca Mozzi Borgetti in piazza Vittorio Veneto a Macerata. Alla presentazione della nuova piattaforma sono invitati tutti i professionisti e i servizi che quotidianamente si interfacciano con il portale (associazioni di categoria, ordini e collegi professionali). Per accedere sarà necessario esibire il Green pass.

Sempre nella mattinata di domani, alle 11, è previsto anche un incontro con i responsabili dei Suap dei Comuni della provincia che così avranno modo di conoscere le funzionalità della piattaforma. La mattinata sarà quindi suddivisa in due momenti: il primo, che avrà inizio alle 9, rivolto ai professionisti e il secondo, dalle 11, dedicato ai Responsabili dei Suap.

