Commissione per l'ospedale la Regione stringe sui tempi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'IMPEGNOMACERATA Una commissione ristretta per seguire giornalmente il lavoro che porterà all'apertura del cantiere per la realizzazione del nuovo ospedale. In Regione l'altro giorno si sono incontrati, tra gli altri, il governatore della Regione Marche Luca Ceriscioli, l'assessore ai lavori pubblici Angelo Sciapichetti ed i vertici regionali e locali dell'Asur per fare il punto della situazione e cercare di avere un riferimento temporale verosimile per arrivare in tempo utile all'apertura del cantiere.L'impresaCome sottolinea l'assessore...