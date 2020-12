COLMURANO Mangiamo a casa per Colmurano. È questo il nome dell'iniziativa che è stata messa in campo dall'amministrazione per sostenere tutti gli operatori del settore della ristorazione particolarmente colpiti in questo periodo di incertezza e difficoltà. In questa seconda ondata della pandemia il Comune ha deciso di incentivare i cittadini a scegliere il servizio d'asporto nei locali di Colmurano.

L'iniziativa prevede la restituzione, in un buono, pari al 50% della cifra spesa nell'ordine di cibo da asporto in una attività di ristorazione del Comune. I cittadini dovranno tenere lo scontrino e portarlo nei giorni successivi all'Ufficio di polizia locale del Comune di Colmurano dove sarà possibile, quindi, ritirare il buono corrisposto e spenderlo entro il 30 dicembre prossimo in una delle attività che partecipano all'iniziativa. Una iniziativa che nasce sulla scia di quanto aveva organizzato il Comune di Belforte del Chienti nelle scorse settimane dove il sindaco Alessio Vita aveva lanciato l'idea Ceniamo insieme? proprio per incentivare che i belfortesi scegliessero di cenare con i prodotti preparati dai locali del Comune.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA