Clona un annuncio su internet e si finge proprietario dell'auto

MACERATA Mette in vendita online su due noti siti un'automobile, ma qualcuno copia tutti i dati e pubblica l'annuncio su un portale austriaco. Denunciato dalla polizia un cinquantenne di origini napoletane residente in Liguria, pluripregiudicato anche per reati analoghi, che si era fatto versare la caparra. Ma il venditore reale era ignaro di tutto. L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi. Ed ora che con il Natale è partita la corsa ai regali, spesso ordinati su internet, la polizia invita tutti a prestare la massima attenzione. È questo il momento dell'anno in cui si registrano i numeri maggiori di casi. Il truffatore di turno può essere sempre in agguato.

Subito avviate le indagini da parte della polizia, da sempre impegnata sul fronte truffe online, messe a segno da persone spregiudicate che, approfittando dell'anonimato garantito spesso dal web, inventano delle vere e proprie trappole per avere facili guadagni. Questo è accaduto ad un uomo maceratese che nei giorni scorsi si è rivolto alla questura: alcuni mesi fa aveva messo in vendita su due noti siti di compra-vendita di macchine un'autovettura del valore di circa 10 mila euro. Dopo alcuni giorni dalla pubblicazione dell'annuncio ed alcuni contatti avuti con potenziali compratori, il venditore ha riferito di aver ricevuto una telefonata da parte di una persona che riferiva di trovarsi in Austria. Gli chiedeva per quale motivo non fosse stata ancora contattata per ritirare l'auto, visto che aveva già versato una parte cospicua dell'importo sull'Iban indicato nell'annuncio. Il venditore, ignaro di tutto ciò, non avendo mai ricevuto denaro o parlato con quella persona, si è rivolto alla polizia. Gli accertamenti svolti dall'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Macerata, diretto dal dottor Lorenzo Commodo, hanno permesso di verificare che i dati pubblicati dall'uomo sui due siti, relativi all'autovettura da vendere, erano stati copiati e pubblicati su un sito analogo di compra/vendita attivo in Austria. Sull'annuncio però era stato indicato un numero di Iban per il versamento della caparra intestato ad una persona diversa dal proprietario dell'autovettura. In breve tempo gli agenti sono riusciti a smascherare e individuare l'autore della truffa: si tratta, come si diceva, di un uomo di 50 anni, di origini napoletane residente in Liguria, che è stato denunciato alla per truffa e sostituzione di persona. Il questore Antonio Pignataro, visto che è ormai iniziata la corsa agli acquisti dei regali di Natale che, spesso, sempre più persone comprano sui siti specializzati presenti in rete, invita «a stare in guardia per evitare che lo shopping intenso finisca in una truffa». In Italia negli ultimi mesi registrate più di 17.424 segnalazioni di truffe online. Sono state 2.500 le persone denunciate o arrestate. La polizia postale e delle comunicazioni ha potenziato i controlli e l'attività di prevenzione promuovendo un uso appropriato della Rete e dei pagamenti online.

