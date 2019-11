clientela e porto avanti l'attività ormai da anni. Certo, si potrebbe sempre migliorare, sia con gli eventi che con un'illuminazione maggiore soprattutto nel periodo natalizio, tant'è che partecipo sempre molto volentieri ai contributi per le luminarie, ma per il resto non ho particolari problematiche da evidenziare».

Le iniziative

«Potrei definire corso Cavour come un centro commerciale a cielo aperto, - ha raccontato Roberto Antinori del negozio di abbigliamento Antinori Fashion ci sono tante attività commerciali diverse per accontentare tutti i gusti e, a dispetto di quanto dicono in molti, ci sono anche i parcheggi. Una marcia in più potremmo darla con delle iniziative oltre che con le classiche luminarie, per esempio io personalmente rimasi molto colpito dal trenino natalizio che girava per le strade fino a 4 anni fa passando per il centro, ma che poi è stato tolto. Ecco, organizzare iniziative come questa sarebbe certamente un buon proposito». «Allestirò il mio punto vendita in perfetto stile natalizio, - ha concluso Massimo Fontanella del negozio di arredamento e design Mariette oltre che approvare le luminarie e i progetti che verranno fatti qui nella via. Una via che, per quanto mi riguarda, è ben fornita di tutto, partendo dalle varie attività ed arrivando fino ai tanto discussi parcheggi, che ci sono, basta semplicemente camminare un po'». Opinioni opposte, tra chi pensa che si potrebbe fare di più e chi invece vede il bicchiere mezzo pieno. Due le cose certe da migliorare un po' per tutti: più eventi e più parcheggi, così da attirare gente, tra famiglie e giovani, il cuore delle città.

Giulia Baldini

