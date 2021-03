CIVITANOVA Viste le disposizioni in materia di contenimento del contagio da Covid-19, l'amministrazione comunale di Civitanova Marche, guidata dal primo cittadino Fabrizio Ciarapica, ha provveduto ad annullare gli eventi fieristici tradizionalmente organizzati in città in occasione della Festa di San Giuseppe e della Domenica delle Palme. Attraverso un'ordinanza pubblicata ieri a firma dello stesso sindaco, si è ritenuto opportuno cancellare la fiera di San Giuseppe in programma il 21 marzo e la fiera delle Palme in programma il giorno 28 marzo, «al fine di non creare - sottolinea Ciarapica - eventuali situazioni di assembramento e per concorrere al contenimento della diffusione dell'epidemia in corso». Un'ordinanza è stata emessa anche dall'amministrazione comunale di Macerata. «In seguito all'ordinanza n. 8 del 5 marzo scorso del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, che recepisce i contenuti dell'ultimo Dpcm del 2 marzo riguardo alle misure di contrasto del Coronavirus - si legge in una nota del Comune -, sono sospese, fino al 14 marzo compreso, le attività commerciali dei mercati e ambulante, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici».

