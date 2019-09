Civitanova una piccola Las Vegas a Macerata si gioca 5 volte meno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL REPORTMACERATA Civitanova è la capitale marchigiana del gioco d'azzardo. Lo certifica l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Pubblicati i dati consolidati di spesa del giocato e di entrate erariali in relazione al 2018 suddivise per Comuni. Un risultato, per la città costiera, che non rappresenta una sorpresa ma una conferma. Ma, analizzando la provincia, si scoprono enclave di azzardo insospettabili, nascoste tra piccoli Comuni, alcuni devastati dal terremoto. In uno di essi, Muccia, l'unico caso di attivo: nel maggio 2018 è stata...