Civitanova, Tari scontata del 90% fino a dicembre

IL SOSTEGNO

CIVITANOVA Dal capoluogo alla costa. Anche l'amministrazione comunale di Civitanova Marche ha deciso di sostenere le attività produttive con agevolazioni della tassa Tosap. «L'Amministrazione comunale, anche quest'anno, per venire incontro alle attività già duramente colpite dalla pandemia e per sostenerle in questa fase di riapertura in cui persistono ancora stringenti limitazioni imposte dal decreto del Governo, ha previsto delle agevolazioni relativamente alla Tosap», confermano in coro l'assessore al commercio e attività produttive Francesco Caldaroni e l'assessore al bilancio Roberta Belletti. La giunta ha così deliberato che «il comune concederà un contributo pari al 90% del canone dovuto per l'occupazione suolo pubblico degli stessi spazi occupati negli anni precedenti, con un onere stimato a carico dell'ente di 180mila euro per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre. Inoltre ulteriori spazi concessi in questo anno saranno dati gratuitamente per consentire alle attività di far fronte alle necessità di distanziamento sociale previste dai provvedimenti governativi emanati a seguito dell'emergenza da «Covid-19».

La misura

Si tratta «di una ulteriore misura che l'amministrazione mette in campo a sostegno del tessuto economico cittadino, in un momento difficile, consapevoli del grande sacrificio e del grande sforzo che stanno affrontando i titolari di imprese e attività produttive», sottolineano i due componenti dell'esecutivo guidato dal sindaco Fabrizio Ciarapica. «Valuteremo anche la possibilità di dare altre forme di sostegno per dare ossigeno alle numerose attività commerciali che stanno subendo pesantemente danni economici a causa dell'emergenza sanitaria».

Lolita Falconi

