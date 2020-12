CIVITANOVA Sono stati accreditati ieri i buoni alimentari previsti dall'Amministrazione comunale di Civitanova per il ristoro alle persone colpite dalla seconda ondata dell'epidemia Covid-19, che avevano già fatto richiesta a marzo e maggio. In questa seconda fase, gli utenti non hanno dovuto effettuare nessuna domanda ed hanno ricevuto l'accredito del buono direttamente sulla tessera sanitaria. In totale sono 1.262 le persone che avevano partecipato ai precedenti avvisi per un totale di buoni spesa erogati di 322mila euro. In queste ore, l'ufficio Servizi Sociali sta concludendo anche l'istruttoria delle nuove domande scadute ieri 14 dicembre, e nel giro di pochi giorni, dopo il controllo formale dei requisiti, anche queste nuove somme saranno accreditate con la stessa modalità ai nuovi beneficiari. «L'Amministrazione ha raddoppiato la somma elargita dal Governo per i bonus spesa ha spiegato il sindaco Ciarapica - che passeranno quindi da 262 mila euro a 524 mila grazie al fondo comunale. Dai controlli effettuati dagli uffici preposti, saranno più di 1500 circa le persone raggiunte a cui si dà un sostegno concreto, e parliamo sia di coloro che hanno già dovuto affrontare le difficoltà a marzo e maggio, sia chi ha visto cambiare la situazione negli ultimi mesi». Sulla rete civica viene fornito l'elenco aggiornato degli esercizi convenzionati.

