CIVITANOVA Prosegue nei laboratori convenzionati, la campagna di screening su base volontaria finanziata dall'amministrazione comunale di Civitanova per la prevenzione e il contenimento della diffusione del coronavirus. L'intervento è rivolto a tutti i residenti che abbiano compiuto 65 anni, i quali possono effettuare gratuitamente un tampone rapido e ricevere un pacco di mascherine chirurgiche. Dal giorno 10 dicembre al giorno 16 dicembre, nell'ambito del monitoraggio comunale sono stati effettuati un totale di 307 tamponi: sessanta test alla Clinicalab (tutti negativi), diciotto tamponi alla Fisiomed (tutti negativi) e 229 nei tre punti del Polo Diagnostico Villa Pini (clinica Villa Pini, Santo Stefano, drive in) dove sono stati intercettate due persone positive, inviate come da prassi dalla Asl ad effettuare l'esame molecolare per la conferma del risultato. Il sindaco Fabrizio Ciarapica invita i cittadini che rientrano nella campagna di screening a sottoporsi all'indagine a tutela personale e della comunità, sottolineando l'importanza del senso di responsabilità di ciascuno in questa fase così delicata, per la sicurezza dei propri cari e della salute di tutti.© RIPRODUZIONE RISERVATA

