CIVITANOVA Nelle difficoltà si aguzza l'ingegno e così la cooperativa Il Grillo ha messo a punto una versione innovativa del suo abituale camp estivo. Ferma fino al primo luglio l'attività al chiuso nella piscina comunale (a meno che non si passi prima in zona bianca), la società che gestisce la struttura di contrada San Domenico ha comunque voluto realizzare il centro estivo per bambini e ragazzi. Un camp, 9° edizione, che sfrutterà gli spazi adiacenti la piscina, in primis il campo di calcetto e i nuovi ampi gazebo. Rivolto ai piccoli dai 4 anni in su, partirà lunedì prossimo e andrà avanti per sette settimane dal lunedì al venerdì, ogni mattina. Come detto con diverse novità. Gli istruttori sono stati formati perché il camp non solo garantirà la possibilità di fare attività motoria all'aria aperta praticando più sport: pallavolo, basket, calcio, rugby, ma farà socializzare attraverso i giochi della tradizione come ruba bandiera, il tiro alla fune, la corsa con i sacchi o la caccia al tesoro. La vera novità riguarda altro, perché Il Grillo vuole che i partecipanti socializzino coltivando passioni di natura creativa o artistica. Bambini e ragazzi potranno quindi cimentarsi nell'area espressiva, ad esempio nel canto o nel ballo, suonando in piccole band, potranno sviluppare le loro abilità in attività manuali di laboratorio, nella falegnameria, la fotografia, colorare indumenti e dipingere veri murales. Per informazioni: 346 5031018.

