CIVITANOVA «In situazioni di emergenza come quella che stiamo vivendo con il diffondersi del Covid-19 è necessario far emergere il fine pubblico delle farmacie comunali, che dovrebbero occuparsi di produrre gel disinfettante per le mani da mettere a disposizione dei cittadini e delle scuole di Civitanova. Molte farmacie italiane, pubbliche e private, già lo stanno facendo. Addirittura i farmacisti convenzionati Federfarma producono disinfettanti a marchio di categoria per soddisfare il fabbisogno». Emergenza coronavirus, il consigliere di opposizione Pier Paolo Rossi segnala la necessità di potenziare le dotazioni di gel antisettici per gli abitanti e per i plessi scolastici. Il capogruppo di Civitanova Cambia esorta l'amministrazione ad attivare le 6 farmacie comunali presenti sul territorio, affinché provvedano a nuove preparazioni galeniche per disinfettare le mani. «La Giunta Ciarapica ha convocato riunioni straordinarie dal sapore propagandistico stigmatizza Rossi -, ma non è riuscita a fare una cosa basilare per la salute dei cittadini, soprattutto per i più piccoli: dotare farmacie comunali e scuole di quantità sufficienti di disinfettante. Alla riapertura delle scuole i nostri amministratori non hanno pensato a rifornire gli istituti di gel per le mani, come è invece accaduto in molti altri Comuni italiani. Per fortuna Civitanova può contare su ben 6 farmacie pubbliche. Non ho dubbi sul fatto che siano professionalmente attrezzate per il produrre il disinfettante necessario ai nidi, alle scuole dell'infanzia, alle primarie e alle secondarie di primo grado. La ricetta del gel antisettico non è poi così complicata, il dottor Burioni e il chimico Bressanini hanno divulgato pubblicamente quella dell'Oms». Rossi presenterà un'interrogazione urgente in Consiglio sulla questione. «Serve una risposta adeguata a questa mancanza prosegue il consigliere -, che desta meraviglia considerando la sponsorizzazione di Civitanova come città dell'infanzia, che è stata fatta in questi anni dalla Giunta. Invito il sindaco a fare tutto il possibile fin da subito, farmacie e scuole vanno dotate tempestivamente delle necessarie scorte di disinfettante. Condivido le linee antipsicosi sul Coronavirus ma la salute dei nostri figli va tutelata e viene sicuramente prima di quella dei genitori».

Simone Ronchi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA