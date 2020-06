CIVITANOVA Giornata immersiva tra i moletti per GustaPorto. L'ultima giornata della prima iniziativa post Covid, che apre il Grand Tour delle Marche di Tipicità ed Anci, certifica che il turismo del futuro passa anche da Civitanova Marche. Vincente la formula, del tutto inedita, di questa edizione. Farsi conoscere dal mondo grazie a contenuti digitali di alto livello e potenza diffusiva del web, realizzando le iniziative fisiche in tutta sicurezza, con i giusti distanziamenti ma nei luoghi iconici, che creano suggestioni. «GustaPorto ha materializzato gli auspici del nuovo spot turistico di Civitanova Marche, che si intitola per l'appunto Risvegli dichiara l'assessore al Turismo e Crescita Culturale, Maika Gabellieri -. Una città di mare con tante attrattive, a volte inaspettate, sempre pronta a rinnovarsi ed in grado di offrire un'accoglienza che sorprende gli ospiti».

Protagonisti nell'area dei moletti, gli chef di Civitanova Marche, accolti dall'associazione Marchigianamente nella Venere Nera, una vera e propria astronave mobile del cibo. Proposte innovative di piatti tradizionali e pescato locale, rimodulati per poter essere gustati comodamente passeggiando nel porto. Li furbi co l'abbiti a cura di Sandwich Time, La Cozza Vanitosa a cura di Mescola Eat, drink & mix e la Pinsa con alici del porto a cura di Vela Verde. Ospite d'onore, l'ostrica dell'Adriatico, allevata dalla civitanovese Bi.Vi. Squisitezze abbinate ai vini civitanovesi di Fontezoppa e alle tradizionali bibite marchigiane di Paoletti

Di grande suggestione la passeggiata guidata nei moletti e al porto colorato, live in Facebook e realizzata con la direzione artistica dal dream team delle performance culturali civitanovesi: Vanessa Spernanzoni con Contemporanea 2.0, il maestro Alfredo Sorichetti con Civitanova all'Opera e Giulio Vesprini per Vedo a Colori. Alla ricerca di Sibilla Aleramo, sulle note musicali del mare, per scoprire storia e attività dei moletti, immergendosi nelle atmosfere fronte-mare e godere lo spettacolo del porto più colorato d'Italia. Il tutto con violini, cantante lirica, fisarmonica, recitazione ed illuminazione d'ambiente al tramonto.

