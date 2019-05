Civitanova è ancora la piccola Las Vegas di tutta la provincia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL FENOMENOMACERATA L'emergenza azzardo non accenna a fermarsi. E riguarda indistintamente tutta la provincia. Dalla costa, dove Civitanova è la regina incontrastata del gioco d'azzardo, fino all'entroterra dove gli effetti del terremoto 2016 hanno portato ad un aumento del numero di chi gioca e delle somme investite. A scapito spesso, e questo riguarda tutto il territorio, di una diminuzione di spesa delle persone in beni di prima necessità. In testa alle giocate d'azzardo ci sono videolottery, slot e altri giochi, inclusi quelli...