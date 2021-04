CIVITANOVA «Da diversi giorni sto sollecitando l'Asur ad un maggior impiego di risorse sia amministrative ma soprattutto di personale medico affinché non si creino lunghe code e assembramenti per accedere agli spazi dedicati alla vaccinazione». È quanto afferma il sindaco Fabrizio Ciarapica. «L'impegno dell'amministrazione comunale è stato sempre costante per garantire la massima funzionalità ed efficienza della struttura ma ritengo che l'organizzazione abbia delle criticità che hanno portato ai disagi dei giorni scorsi in cui abbiamo visto persone anziane e fragili esposte a lunghe attese. A seguito delle mie pressanti e costanti richieste ai dirigenti della nostra Asur è stato parzialmente potenziato il personale medico ma ancora non sufficienti a garantire un servizio in tempi contenuti. Il centro vaccinale è dotato di undici postazioni per la fase di anamnesi, ma al momento non tutte sono operative per mancanza di medici competono esclusivamente all'Asur. Oggi, ancora una volta, l'amministrazione comunale interviene con iniziative concrete a tutela dei cittadini installando una tensostruttura esterna per garantire una attesa più confortevole ai cittadini riparandoli dal freddo e dal caldo, ma senz'altro la questione delle file si risolve solamente potenziando il personale sanitario Asur all'interno del centro.

Esorto regione e Asur a risolvere quanto prima le questioni burocratiche che al momento non consentono in maniera agevole l'utilizzo dei tanti medici volontari e dei medici di base che invece sarebbero disponibili sin da subito a dare il loro contributo. Mi risulta che diverse associazioni tra cui il Rotary, già da tempo abbiano offerto la loro collaborazione alla campagna vaccinale fornendo personale sanitario ed amministrativo».

