CIVITANOVA «Atteggiamento gravemente irresponsabile quello della sinistra locale di speculare sul pronto soccorso del nostro ospedale e sulla salute dei concittadini». A rispondere agli attacchi è il sindaco civitanovese Fabrizio Ciarapica, che accusa la sinistra di non essersi accorta «che a causa della pandemia ci troviamo in guerra e che questa guerra viene combattuta in prima linea proprio nei pronto soccorso da quegli addetti, medici, infermieri e Oss». E contrattacca accusando coloro che criticano «che nella prima ondata del virus, altro non hanno fatto che chiudere gli ospedali dedicandosi solo alle cure Covid, dimenticandosi di tutte le altre gravi patologie. Oggi il corpo ospedaliero, grazie al Covid Center di Civitanova, cerca di prendere riparo tenendo aperti - fin qui - reparti non solo importanti ma essenziali. La situazione, seppur nella gravità del momento, è sotto controllo. Questo per merito dell'organizzazione messa in piedi in pochissimo tempo da Nadia Storti direttore dell'Asur Marche e della nuova giunta regionale». Per Ciarapica il colpevole , se c'è, «è da ricercare nell'inerzia della giunta in carica ancora nei mesi estivi in cui non si è riusciti a organizzare gli ospedali per accogliere la seconda ondata prevista da tutti». E rilancia: «Oggi anche i malati non Covid possono trovare la cura e l'assistenza che meritano nel nostro nosocomio. Io non posso che essere orgoglioso di aver ben agito nell'interesse dei cittadini collaborando con una giunta regionale seppur di segno opposto al mio per il Covid Center. Grazie a questa collaborazione oggi ci troviamo in una situazione ben diversa da quella della primavera scorsa, gli ospedali sono aperti così come i pronto soccorso. Continuo ad essere convinto che l'ospedale di Civitanova vada potenziato proprio per il numero di cittadini che risiedono nella nostra città e nei paesi limitrofi. Proprio a quelli che ora straparlano vanno rivolte le accuse perché essi erano coloro che stavano depotenziando il nostro ospedale».

