CIVITANIOVA Partita oggi, con 24 ore di ritardo rispetto a quanto programmato, la riconversione a reparto Covid di Rianimazione all'ospedale di Civitanova. Già trasferiti i pazienti che vi erano ricoverati. È stato necessario sistemare un pannello di cartongesso per mantenere un posto di terapia intensiva pulito, quindi a disposizione delle emergenze dell'ospedale, rispetto ai sette riservati al Covid. Ieri sono arrivati i primi pazienti da Macerata. Due i pazienti intubati (uno era già a Civitanova) che non potevano più essere gestiti nei Pronto Soccorso. Altri 9 pazienti sono in subintensiva e sono divisi tra la Rianimazione di Civitanova e le Murg di Macerata e Civitanova.

La scelta

«Decisione difficile ma inevitabile ha detto la direttrice dell'Av3, Daniela Corsi non era più possibile gestire pazienti da terapia intensiva nei Pronto soccorso. Abbiamo scelto la soluzione meno dannosa. I posti di Rianimazione dei vari reparti, a Civitanova si trovano sullo stesso piano e sono raggiungibili con un percorso isolato dal resto dell'ospedale. Per cui l'attività della struttura proseguirà regolarmente. Tutti gli interventi programmati sono confermati, non ci sono modifiche negli altri reparti e non si chiude niente».

Il Covid hospital

Civitanova ospita anche il Covid hospital che continua a rimanere chiuso alimentando interrogativi. «Ci sono due ordini di ragioni per cui non lo apriamo risponde Corsi il primo è che la situazione non è paragonabile a quella dello scorso inverno quando avevamo 4 moduli aperti (56 posti) per cure ad alta intensità. Non è pensabile riaprire la struttura per due pazienti. È anche vero che la riapertura del Covid Hospital grava tutta sull'Area Vasta 3. Avrei dovuto chiudere le attività di emergenza e rianimazione di Camerino e Civitanova, come l'altra volta, per avere il personale. Debbo infine fare un grande elogio a tutti i medici di Area vasta 3. Immediata disponibilità è stata data da Camerino e Macerata per questo reparto Covid a Civitanova. C'è grande solidarietà tra i colleghi e spirito di squadra».

e. p.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA