Cinque serate all'insegna del dialetto a Collevario

MACERATA Cinque serate all'insegna del divertimento nel quartiere di Collevario dove, dal questa sera, prenderà il via la XV edizione della rassegna teatrale Dialetto che piacere. Il primo appuntamento in programma per questa sera sarà con la compagnia Fonte Janni di Morrovalle che presenterà lo spettacolo Lu ciavattì filosofu di Jori Santucci Scirè per la regia di Franco Agnesi. Domani sera invece, in scena la compagnia Teatro instabile di Recanati con L'eredità di Anna Leopardi e Attenti al matto di Paolo Torrisi con la regia di Rotan.

Le compagnie

Il 27 agosto toccherà alle compagnie Palcoscenico di Macerata e La Nuova di Belmonte Piceno che si esibiranno in farse, racconti, sketch e poesie dialettali raccolte sotto il titolo Justo per rride di Marcello Iommi, Rossano Bevilacqua e Gabriele Mancini. Quest'ultimo firma la regia insieme a Pino Cipriani. Sabato 28 agosto sarà la volta della compagnia Amici del teatro fermano che si esibiranno in Vasta che se magna di Maria Luisa Boncelli e la regia di Luisa Di Marte. La rassegna si concluderà domenica 29 agosto con la compagnia Le nuove cappellette di Porto San Giorgio che presenterà lo spettacolo di Loredana Cont Bastava na botta in testa per la regia di Paola Tonelli. Il costo del biglietto per assistere agli spettacoli è di 5 euro. Obbligatoria la prenotazione che si può effettuare al Circolo Acli Collevario. Per assistere allo spettacolo sarà necessario esibire il Green pass all'ingresso o in alternativa il responso di un tampone negativo effettuato nelle 48 ore prima. L'iniziativa, promossa dall'associazione culturale Palcoscenico, dal Centro sociale anziani e patrocinata dal Comune di Macerata, si avvale della collaborazione degli esercizi commerciali della zona e si svolgerà nel campo polivalente nei pressi della parrocchia Buon Pastore fino al 29 agosto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA