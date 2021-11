Cinque milioni di euro per sistemare strade marciapiedi e ciclabili

LE INFRASTRUTTURE

MACERATA Presentazione nella sala del Consiglio della Provincia di Macerata dei bandi legati alla sicurezza stradale e alla mobilità sostenibile pubblicati dalla Regione e destinati al finanziamento di opere nel territorio. Cinque milioni che saranno spesi tra il 2022 e il gennaio del 2023 in 34 Comuni della provincia maceratese.

La presentazione

«Ci dobbiamo ricordare - ha detto in sede di presentazione l'assessore regionale Francesco Baldelli- di tutti i territori in una visione unitaria, con la logica del saper fare anche in momenti particolarmente difficili: non deve essere solo uno slogan, non basta dire che le comunità hanno resistito, bisogna aiutare. Abbiamo detto basta con il ricorso alla famigerata Tabella C, strumento in cui la Regione investiva molte risorse assegnandole attraverso decisioni unilaterali, non dico che siano state sbagliate, ma oggi abbiamo fatto ricorso ai bandi per garantire uno strumento trasparente per l'assegnazione risorse, tutti allo stesso livello. La Regione ha emanato un bando con cui destinare risorse ai Comuni per la sicurezza stradale, e la mobilità sostenibile: venti milioni di euro nel 2022, messa in opera dei cantieri ad inizio 2023. Se i sindaci riusciranno a mettere a terra questi 20 milioni di euro, vogliamo riproporre ulteriori finanziamenti appena i Comuni avranno usato queste risorse: dobbiamo pensare anche alla viabilità minore, abbiamo dato piccoli contributi, risposte immediate per rotatorie, parcheggi, marciapiedi e pavimentazioni dei centri storici. Macerata è la provincia che ha dato più soddisfazioni, 41 progetti per 5 milioni di euro di investimenti, i comuni finanziati sono tanti».

I progetti

Nel Maceratese sono 41 quindi i progetti ammessi a finanziamento. Eccoli nel dettaglio: Fiastra (100mila euro) ha ottenuto risorse per la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità in località Podalla e San Lorenzo a Lago, con l'installazione di nuovi guardrail. Castelraimondo (100mila euro) per la realizzazione di una rotatoria tra Corso Italia e viale Europa. Recanati (100mila euro) per la realizzazione di una rotatoria tra la strada Mariano Capecci e la strada Piero Guzzini. Monte Cavallo ha avuto 99.285 euro, Penna San Giovanni 99.400, Colmurano (38.500 euro) per la realizzazione di un percorso ciclopedonale, Gualdo 69.720 euro, San Ginesio 80.500. I Comuni di Fiuminata (100mila euro), Apiro (69.930 euro), Esanatoglia (69.922 euro), Ripe San Ginesio (21mila euro) e Monte San Martino (70mila euro) per la costruzione o il completamento di marciapiedi. I Comuni di Montecassiano (100mila euro), Caldarola (100mila euro), Montefano (100mila euro), Tolentino (97.300 euro), Matelica (100mila euro), Morrovalle (98mila euro) e Treia (76.321 euro) per il rifacimento di strade particolarmente dissestate.

Le riqualificazioni

Hanno ottenuto 84mila euro Camporotondo di Fiastrone, Sant'Angelo in Pontano 69.908 euro per la messa in sicurezza della strada Collezampone. Il Comune di Civitanova Marche (43.400 euro) per il progetto Bike Pockets. Serrapetrona (49.700 euro) per la realizzazione di un'area attrezzata per la sosta, la manutenzione e la ricarica elettrica delle biciclette. Cingoli (79.800 euro) per un'area di sosta dedicata alle biciclette in zona San Carlo. Muccia (80mila euro) per la costruzione di una ciclostazione in località Giove. Urbisaglia (35.700 euro) per l'attrezzaggio delle aree sosta correlate ai nodi di scambio intermodale. Hanno ottenuto un doppio finanziamento i Comuni di Macerata, Monte San Giusto, Pieve Torina, Appignano, Mogliano, Sarnano e Valfornace. Macerata per il rifacimento della pavimentazione in porfido di via Santa Maria della Porta, in centro storico (100mila euro), e l'attrezzaggio di un'area sosta per biciclette (15.750 euro).Monte San Giusto per il rifacimento della pavimentazione stradale di strada Bore Chienti (68mila euro) e la realizzazione di ciclostazioni nella circonvallazione Nenni e in via Ponte Chienti (64.400 euro). Pieve Torina per la manutenzione straordinaria di due tratti stradali dissestati (91.381 euro) e la creazione di quattro ciclostazioni (80mila euro). Appignano invece per il rifacimento di alcuni manti stradali e il completamento di marciapiedi (100mila euro) e per la realizzazione di un cicloparcheggio (80mila euro). Mogliano per la realizzazione di marciapiedi in contrada Macina (100mila euro) e un cicloparcheggio in località Santa Croce (17.591 euro). Sarnano per la realizzazione di un marciapiede (100mila euro) e la messa in sicurezza di percorsi ciclabili esistenti (73.500 euro). Valfornace per il ripristino dei marciapiedi e il miglioramento della ciclostazione di Pontelatrave e realizzazione di due nuove aree sosta.

Luca Patrassi

