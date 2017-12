Cinquanta telecamere per garantire la sicurezza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PIANO MACERATA L'attuazione del Piano della sicurezza, con l'installazione delle 50 nuove telecamere in giro per la città, sarà, probabilmente, uno dei primi provvedimenti che l'amministrazione adotterà all'inizio dell'anno. È di ieri, infatti, la determinazione del dirigente dei Servizi finanziari, Simone Ciattaglia, che dà il via alla procedura per la gara d'appalto per la fornitura e posa in opera delle telecamere, per l'ampliamento del sistema di videosorveglianza urbana e dei sistemi di rilevamento dei transiti, nelle aree di...