CINGOLI Una ventina di ambulanti (di solito sono una quarantina) presenti ieri mattina al mercato settimanale lungo i Viali Valentini hanno sfidato il freddo pur di garantire il servizio alla cittadinanza. Davvero coraggiosi se si considera che la temperatura per tutta la mattinata non ha superato i zero gradi. E tranne due tre bancarelle le altre provenivano tutte da fuori comune. Dunque la metà hanno preferito rimanere a casa al calduccio. Pochissima la gente in giro ma non solo per il freddo, anche per la confusione che stanno creando i colori delle giornate. «E' vero che è freddo, ma ben coperti si può anche uscire di casa è il commento di alcuni ambulanti - La gente è confusa da tutti questi colori che vengono alternati con continuità. Siamo rossi, arancione o gialli? Si può uscire? Non si può uscire? Sono le domande che sentiamo in tutti i mercati. E nell'incertezza per non dover rischiare magari una multa salata le persone preferiscono rimanere a casa. Da quest'estate ad oggi le vendite sono calate dell'90%. Speriamo che con le vaccinazioni poi si possa ritornare vicini alla normalità». Intanto il mercato proseguirà ai Viali Valentini (scelta fatta dall'amministrazione comunale alla fine di maggio per garantire con più sicurezza il rispetto delle norme anti contagio) fino alla fine di gennaio. Poi si affronterà la questione se tornare alla vecchia location in via della Portella.

