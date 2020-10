CINGOLI Tutti sul territorio richiamano una maggiore responsabilità soprattutto ai più giovani che nei fine settimana con troppo leggerezza assediano i locali. E sabato sera in centro a Cingoli un titolare non potendo garantire né la sicurezza per la sua dipendente e né per i clienti, ha alle 21.45 a malincuore chiuso il suo locale facendo uscire i presenti e mettendo un avviso con le motivazioni della chiusura sulla porta del caffè. In queste due ultime settimane il movimento notturno cingolano è un po' cambiato considerato che ci sono un paio di bar che sono chiusi per ferie, per cui alla sera per gli aperitivi e alla notte per le serate le comitive si concentrano in due tre locali che nei fine settimana sono aperti fino a tarda notte. Ma con l'arrivo del freddo (in particolare nelle ore notturne) i giovani preferiscono rimanere all'interno del locale e questo crea diversi problemi nella gestione delle regole da adottare. Così in un locale con l'aumento delle presenze, non potendo garantire il distanziamento all'interno, il titolare ha preferito chiudere l'esercizio. Anche perché da un possibile controllo da parte delle forze dell'ordine sarebbe andato incontro a una sanzione molto pesante. A Cingoli tutti i locali stanno osservando scrupolosamente le normative.

leo. mass.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA