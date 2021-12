CINGOLI Sabato 18 dicembre riaprirà, dalle 9 alle 18, il centro vaccinale di via Campo Sportivo, quello vicino al parco giochi Don Adriano Pennacchioni, per sottoporsi alla vaccinazione anticovid. Si potrà accedere alla vaccinazione senza prenotazione: basterà presentarsi muniti di Tessera sanitaria e documento di riconoscimento. I minorenni dovranno essere accompagnati. «Sarà una giornata importante spiega il sindaco Michele Vittori L'obbiettivo è quello di dare a tutta la popolazione l'opportunità di vaccinarsi senza dover spostarsi dalla città. Ringrazio i medici di famiglia, gli infermieri e tutto il personale Asur, oltre i volontari della Protezione civile comunale e della Croce Rossa. Grazie alla loro disponibilità la macchina organizzativa è sempre efficace». Il centro vaccinale aperto a maggio per le vaccinazioni anticovid era stato chiuso a metà ottobre per avviare la campagna vaccinazione antinfluenzale. Un servizio, quest'ultimo, che è andato avanti per circa due mesi. E chi ancora non si è sottoposto alla vaccinazione antinfluenzale può sempre rivolgersi al proprio medico di famiglia. Ora si riparte con le vaccinazioni anticovid. Intanto le vaccinazioni anticovid proseguono a gran ritmo nelle tre farmacie che hanno dato la propria disponibilità.

