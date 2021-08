CINGOLI Proseguono a pieno ritmo i lavori di asfaltatura sia delle strade cittadine adiacenti al centro storico che quelli di consolidamento lungo la Sp 26 Cingoli-Apiro, che hanno determinato la chiusura dai primi di maggio del viadotto Castreccioni. È la strada che si percorre per raggiungere il lago. Mentre le altre strade interessate ai lavori vicino al centro storico sono tutte percorribili. La Sp 26 dovrebbe riaprire a settembre, magari a senso unico alternato prima dell'inizio delle scuole per consentire il via vai dei pullman scolastici. I lavori sul viadotto per oltre 2 milioni di euro, commissionati dall'Anas, riguardano non solo la parte sottostante la carreggiata ma anche il fondo stradale. Si tratta di un vero e proprio restyling dell'importante tratto, sempre molto trafficato. Intanto è terminata l'asfaltatura di alcune vie, come via Santa Sperandia, la strada comunale che da quest'ultima sbocca sulla regionale 502, via Sant'Esuperanzio e via San Carlo. A breve inizieranno anche i lavori lungo la traversa vicino al Caffè dei Tigli. Nel frattempo è stata riaperta la Sp 25 Cingolana a Colle San Valentino dopo i la lavori di manutenzione straordinaria da parte della Provincia. Infine rimarrebbe il risanamento della Sp 114, quella che da Colcerasa porta a Grottaccia, considerato che tanti cingolani, sui social e non solo, hanno più volte segnalato lo stato disastroso in cui versa.

leo. mass.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA