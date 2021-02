CINGOLI Potenziati i servizi di assistenza sociale per il 2021 a seguito del nuovo fabbisogno determinato dall'emergenza epidemiologica. E' quanto deciso dalla giunta municipale guidata dal sindaco Michele Vittori nella seduta tenutasi nei giorni scorsi con collegamento telematico a distanza. Si tratta di potenziare alcuni dei servizi conferiti all'Asp Ambito 9. Il primo è quello di promozione sociale al via dal 15 febbraio 2021 fino al termine del contratto di servizio previsto per la fine dell'anno: sono state aumentate le ore settimanali alle due assistenti sociali già presenti sul territorio comunale. Il secondo riguarda l'aumento di 11 ore settimanali del Servizio di Animazione presso la Residenza Protetta e la Casa di Riposo Filati - Foltrani di Cingoli: per dieci settimane, dal 22 febbraio 2021 al 2 maggio 2021. La somma complessiva per sostenere i servizi sociali sarà presa dal fondo straordinario per l'emergenza Covid-19. Tutto ciò dopo una attenta valutazione dell'assessore alle politiche sociali Martina Coppari, la quale a causa del perdurare della particolare situazione sanitaria esterna, ha richiesto un ulteriore bisogno di assistenza nelle due strutture incorporate in un unico edificio (gestite entrambe dall'Asp Ambito 9), ma anche una maggiore attenzione verso le attività di animazione considerato il contenimento delle visite esterne da parte dei familiari.

