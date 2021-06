CINGOLI Oltre un'ottantina i partecipanti alla prima giornata ecologica Salviamo la natura Puliamo insieme il Balcone delle Marche. L'iniziativa che sarà ripetuta ogni anno è stata indetta dall'amministrazione comunale. All'appello (il ritrovo è stato all'Arena delle Luci lungo i Viali Valentini), con l'iscrizione fatta in settimana si son presentati una sessantina di persone (le altre si sono aggiunte durante la mattinata) tra cittadini, alcune famiglie con i propri bambini e volontari della Protezione civile comunale. Al completo la giunta guidata dal sindaco Michele Vittori. Infatti erano presenti oltre al primo cittadino, l'assessore all'ambiente, nonché vice sindaco Pamela Gigli, Gilberto Giannobi, Martina Coppari, Cristiana Nardi e Luca Giovagnetti. Con loro anche il consigliere comunale Sabina Barontini. I partecipanti sono stati divisi in quattro squadre, ognuna incaricata di pulire una zona diversa: le aree interessate sono state Centro storico (partendo da Porta Pia), zona viali e area San Carlo, zona Motocross, zona Pineta. «Ringrazio tutti i partecipanti a queste iniziativa che ripeteremo anche nei prossimi anni - ha detto il sindaco Vittori Sono molto soddisfatto di come è andata questa prima giornata dedicata alla pulizia del territorio nel rispetto per l'ambiente. Dobbiamo essere noi cittadini i tutori del Balcone delle Marche».

leo. mass.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA