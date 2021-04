CINGOLI «Noi siamo pronti ad aprire il locale (al momento operativo con l'asporto), aspettiamo solo il Dpcm», commentano Samuele Tittarelli e Cristina Pavani, titolari della Baia di Popeye, il più grande chiosco sul lago di Castreccioni, un punto fermo dell'invaso artificiale per i turisti, sia italiani che stranieri. «Quest'anno sono molte le novità - spiegano -.Stop alla plastica e utilizzo di utensili biodegradabili, attivazione di un info-point (l'unico al lago) con gadget e cartine per percorsi turistici (trekking e attività motoria) sia a terra con mountain bike (in questo caso in collaborazione con la Agostinelli E-Bike) che con kayak e canoe sul lago. Avremo anche un istruttore che proporrà nuovi sport acquatici. Continueremo poi a puntare sui social con il nostro sito internet con informazioni e proposte. Molti apprezzamenti dall'estero, in particolare Olanda, Gran Bretagna e Germania. Oltre a questo abbiamo creato un'area botanica per i bambini. Per quanto riguarda la sicurezza anti-Covid, ci sono due persone che sorvegliano chi entra e chi esce dal nostro locale e nelle aree giochi. Inoltre registriamo le presenze, misure che adottiamo anche nell'area degli ombrelloni».

