CINGOLI La mascherina obbligatoria anche all'aperto 24 ore su 24: in pratica il governatore Acquaroli ha anticipato il sindaco di Cingoli Michele Vittori che stava preparando un'ordinanza tale e quale in vista della Fiera dei Morti in programma il 1 novembre. Parliamo di una delle più grandi fiere sul territorio provinciale, con oltre un secolo di vita e che richiama circa 400 ambulanti (probabilmente quest'anno saranno di meno). «L'ordinanza del governatore Acquaroli è arrivata opportuna - ha spiegato Vittori - Mi ha anticipato di qualche giorno poiché stavo preparando proprio un'ordinanza sul comportamento sociale da adottare per la Fiera dei Morti che al momento è confermata ma resta un evento su cui c'è e ci sarà la massima attenzione da parte di tutte le autorità locali. Ovviamente seguiremo l'evolversi della situazione giorno dopo giorno. E poi aspettiamo l'uscita del nuovo Dpcm previsto per questa settimana sulla proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021. Potrebbe arrivare una stretta sui divieti già in atto. E intanto rinnovo l'invito ai cittadini di usare il buon senso e rispettare le regole per evitare di tornare a situazioni di emergenza».

leo. mass.

