CINGOLI L'ospedale di Cingoli sarà trasformato in una struttura sanitaria post Covid-19? Se ne parla da diversi giorni al Balcone delle Marche. Per adesso non è stato deciso ancora niente ma il presidio cingolano è sotto osservazione, nel senso che è tra le ipotesi prese in considerazione dai vertici regionali anche perché può contare su un reparto riabilitativo con fisiatri, fisioterapisti e infermieri. In pratica il paziente guarito da Covid-19 viene sottoposto ad un processo riabilitativo e seguito nella sua totalità in modo da aiutarlo a riprendersi sotto tutti i punti di vista. L'ospedale attualmente conta 40 posti letto di cui 30 di Lungodegenza riabilitativa e 10 di Cure intermedie. L'altra novità riguarda l'arrivo delle Usca (Unità speciali di continuità assistenziali): ieri due giovani medici hanno fatto un sopralluogo all'ospedale per avere indicazioni su come muoversi sulla base delle priorità emerse sul territorio comunale. Intanto la situazione a Cingoli comincia a preoccupare poiché i numeri sia dei positivi che delle persone in isolamento sono in continuo aumento. «La situazione generale sui contagi trasmessa dalla Regione Marche ha comunicato il sindaco Michele Vittori risulta essere la seguente: 78 sono i positivi e 88 le persone in isolamento. Si invita tutta la cittadinanza alla massima cautela e al rispetto rigoroso delle norme anti-contagio». L'amministrazione comunale è impegnata nel monitoraggio della situazione. Nel frattempo due settimane fa è stata chiusa l'area sosta camper di via San Carlo (gestita dalla Pro Loco) fino al 5 dicembre: decisione arrivata anche perché l'afflusso dei camperisti stava proseguendo quasi come nel periodo estivo.

Leonardo Massaccesi

