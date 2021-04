CINGOLI Il polo scolastico? La Provincia ha l'incarico di elaborare il progetto (sembra che sia alla fase conclusiva), effettuare il bando e appaltare i lavori, mentre il Comune deve scegliere l'area (ha puntato sulla zona Cupette) in cui avrà sede il nuovo plesso che ospiterà l'Istituto alberghiero Varnelli e il Liceo Leopardi. «Si continua ad aspettare per la realizzazione del polo scolastico afferma Raffaele Consalvi, capogruppo di Uniti per Cingoli -, crediamo che non sia la strada maestra visti i risultati. Per cui diciamo basta con questo balletto indecoroso tra la Provincia e il Comune. Non è possibile che dalla prima ordinanza del 17 luglio 2017 dove si assegnava la prima trance di finanziamento, a quattro anni di distanza ancora non sia stato approvato il progetto preliminare, non sia acquistata l'area e la variante urbanistica è ancora in itinere. Parliamo di un'opera pubblica di quasi 24 milioni di euro aggiunge l'esponente politico di opposizione - che nel settore scolastico rappresenta la più grande delle 202 finanziate nel cratere sismico. Altri Comuni, pur avendo avuto problemi di varia natura, hanno completato l'opera. Chiediamo al sindaco di assumere una iniziativa forte che sblocchi la situazione, in caso contrario avvieremo una opera di sensibilizzazione delle istituzioni scolastiche, tra le categorie produttive e l'associazionismo».

