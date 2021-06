CINGOLI Il Fiume Incantato è una associazione culturale non profit nata dalla mobilitazione dei cittadini di San Vittore di Cingoli per la riqualificazione del Fiume Musone. L'associazione si è costituita a gennaio del 2021 grazie a 23 fondatori. E proprio lungo il fiume Musone sono stati creati 3 percorsi (lavori iniziati nel 2020) per una lunghezza di 2 chilometri: uno dedicato ai bambini in un ambiente fiabesco e l'altro all'interno di un boschetto adiacente ad un ex monastero benedettino del XI. Questo luogo magico ormai è diventato una realtà conosciuta anche fuori regione, tant'è che i visitatori chiedono con più frequenza informazioni e consigli su strutture ricettive dove potersi fermare a dormire, insomma trascorre un fine settimana in un luogo davvero magico, soprattutto per i bambini. Parliamo di un luogo che nei fine settimana richiama circa 2 mila visitatori, famiglie intere con al seguito i loro bambini. Ma si vuole migliorare il sito per renderlo più fruibile ai visitatori con nuove zone attrezzate, la piantumazione di nuovi alberi e abbattere tutte quelle barriere che ostacolano le persone con disabilità. Così da qualche giorno è stata aperta la campagna crowdfunding con la possibilità di scegliere tra cinque diversi contributi, tutti legati ad un omaggio: con una donazione da 25 euro e oltre il donatore riceverà un certificato digitale di donatore e con 100 euro un pranzo al sacco per due persone da consumare durante la visita al Fiume Incantato. Con 150 euro si avrà una T-Shirt ecosostenibile (certificata dal fiume incantato in cotone organico) e con 500 euro un albero del posto porterà con una targa il nome del donatore. Con 1.000 euro si donerà una bacheca dove sarà riporta la scritta donata da. La campagna dura due mesi e fino a sabato la somma raccolta era di 821 euro. Tutto quello che sarà raccolto sarà completamento dirottato agli interventi migliorativi del luogo magico.

Leonardo Massaccesi

