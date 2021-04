CINGOLI «I contatti con i tour operator sono stati avviati già da oltre tre settimane e i segnali sono abbastanza positivi per le prenotazioni dall'estero. Ovviamente tutto è legato alla situazione epidemica in corso non solo in Italia ma anche nei Paesi dell'Unione Europea». Sono i primi commenti dell'imprenditrice cingolana Maila Rosetti, titolare e gestrice del centro vacanze Verdeazzurro che comprende l'Acquaparco e il Villaggio turistico, in vista dell'apertura della stagione. Le presenze degli stranieri (oltre 10 mila nel 2019, con belgi, olandesi, danesi, inglesi, francesi e tedeschi) sono da sempre una base di partenza molto importante per la stagione. L'anno scorso causa il Covid le presenze sono diminuite del 70%. Quest'anno si spera nel passaporto vaccinale per favorire un maggior movimento.

L'attesa

«Siamo intenzionati ad aprire le due strutture il 12 giugno - spiega Rosetti - L'interesse degli stranieri è rimasto sempre alto e speriamo che almeno per la fine di giugno venga definito il Green Pass, il passaporto vaccinale che spero abbia funzionamento e modalità di controllo uguali per tutti i Paesi europei, altrimenti saranno problemi». Per quel che riguarda gli italiani «tutti aspettano queste settimane di aprile. Intanto apriamo con un gruppo di bambini con problemi di autismo che dal 20 giugno rimarranno con noi fino alla prima settimana di settembre. Un gruppo che già a metà luglio potrebbe arrivare a circa 200-220 unità. Seguirà la terapia in acqua col metodo Caputo - Ippoliti, accompagnati da genitori e operatori sociosanitari».

Leonardo Massaccesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA