CINGOLI E' stato un uomo classe 1957 il primo cingolano a cui è stata somministrata la prima delle 78 dosi di vaccino inoculate sabato mattina dalle 8.30 alle 13 al Centro vaccinale di Cingoli, aperto dall'amministrazione comunale. Al momento si va avanti con un solo giorno a settimana. Settimana dove sono state registrate oltre 300 prenotazioni. All'apertura dell'hub vaccinale tante le autorità presenti con l'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini (che è anche consigliere comunale di Cingoli), gli amministratori locali (con il sindaco Michele Vittori c'erano gli assessori Gilberto Giannobi, Martina Coppari e Gigli Pamela) e i dirigenti sanitari dell'Area Vasta 2, quali la dottoressa Marcella Coppa (coordinatore infermieristico dell'Asur Marche) e il dottore Corrado Ceci, direttore del Distretto Sanitario di Jesi. A somministrare i vaccini i medici di medicina generale Luigi Ippoliti, Patrizia Branchesi e anche il medico in pensione Germano Gabrielli che ha aderito dando la sua disponibilità all'iniziativa dell'ente municipale. Per quanto riguarda le forze del volontariato, come sempre in prima linea, hanno presidiato il centro sia all'interno che all'esterno una ventina di addetti tra la Croce Rossa e la Protezione civile comunale.

