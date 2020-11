CINGOLI Ancora due classi con casi di positività. Il Covid-19 sta tagliando settimanalmente le classi dell'Istituto Alberghiero Varnelli. Dal 4 novembre a ieri le classi che hanno avuto un caso di positività sono sette con tutte le relative quarantene che hanno coinvolto una settantina di studenti. Il via vai è continuo tra alunni che escono per rimanere a casa in isolamento domiciliare e quelli che finita la quarantena tornano a scuola. Così anche la didattica a distanza e in presenza si è in continuo movimento. La scuola guidata dalla dirigente scolastica Antonella Canova è praticamente in continuo contatto con il responsabile del dipartimento di prevenzione dell'Area Vasta 2 che in tutti i casi fin qui registrati ha dato immediatamente le indicazioni da seguire in questi casi. Indicazioni da protocollo seguite con molta attenzione dallo staff dirigenziale. Ma anche all'interno dei plessi dove si riscontrano i casi di positività il lavoro di igienizzazione è totale. I casi non sono pochi considerando che a scuola giornalmente ci sono solo circa 150 studenti dei 763 iscritti. E considerato anche che all'inizio del mese è stata fatta una nuova dislocazione delle classi. Era stata studiata una nuova organizzazione per favorire l'attività laboratoriale (Cucina, Sala, Accoglienza Turistica , indirizzo sportivo) e i ragazzi con bisogni educativi speciali. Inoltre la scuola ha messo tutti gli studenti (con problematiche familiari) che seguono la didattica a distanza nelle condizioni di seguire le lezioni consegnando loro gratuitamente computer e tablet. Tutte le segnalazioni vengono inoltrate a tutto il personale della scuola (docenti, personale Ata, impiegati amministrativi), agli alunni, alle loro famiglie, alla prefettura e alla provincia di Macerata e al comandante dei carabinieri di Cingoli.

