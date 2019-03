Ciclovia sulla vecchia Statale così può ripartire l'entroterra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LE INFRASTRUTTURE MACERATA Una Route 77 umbro-marchigiana, dal mare ai monti, che colleghi in bicicletta Civitanova con Foligno attraversando in mobilità dolce tutta la provincia maceratese. Con l'Abbadia di Fiastra come hub centrale, catalizzatore di migliaia di turisti che, nel tempo, potranno raggiungere cifre davvero considerevoli. Le ricaduteÈ l'obiettivo lanciato dai promotori del comitato Ciclovia 77 composto da sei associazioni legate al cicloturismo e alle due ruote per far sì di rivitalizzare la vecchia statale 77 dove è...