Ciarapica: «Commissario in Regione»

CIVITANOVA Una lettera firmata da tutti i sindaci dell'Ambito territoriale 14 (capofila Civitanova) per chiedere chiarimenti sull'ordinanza del governatore Ceriscioli. È stata inviata ieri dopo la riunione convocata a Palazzo Sforza dal sindaco Fabrizio Ciarapica. Diversi i quesiti posti: definizione di manifestazione pubbliche, specificazione se vadano chiusi anche oratori, centri anziani, ludoteche, cinema, sale prove musicali. E se vadano sospesi anche gli allenamenti delle società sportive. A margine dell'assemblea, però, il sindaco di Civitanova esce con un comunicato in cui chiede a Conte di commissariare la Regione. Ma gli altri sindaci prendono le distanze. In particolare, quello di Monte San Giusto, Andrea Gentili. «Il clima d'incertezza e il litigio continuo fra il nostro Governatore e il premier Conte non fa che aumentare l'allarme sociale afferma Ciarapica non sta né in cielo né in terra che un governo nazionale sia costretto ad impugnare un atto regionale, due volte a distanza di due giorni». Parole che non possono essere neanche avvicinate all'Ambito 14. «Sono costretto a prendere le distanze dal comunicato di Ciarapica scrive Gentili l'incontro era una riunione tecnica per chiedere chiarimenti alla Regione. Ritengo gravissimo utilizzare una sede istituzionale dei sindaci per fini politici di parte». Altri si sono associati a lui. Erano presenti anche i sindaci di Potenza Picena, Montecosaro, Montelupone, Porto Recanati, Morrovalle, Montefano e Recanati.

