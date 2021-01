«Ci voleva il ritorno in zona gialla dopo due settimane di fila in zona arancione, non ce la facevamo più. Il giallo è il colore dell'ottimismo, con l'arancione c'è la disperazione per le nostre attività». Roberto Andreoli del Bar Mercurio di Macerata accoglie con entusiasmo l'ordinanza giunta dal ministero. «Io non ho mai compreso su quali basi siano state fatte in passato queste scelte sottolinea - non credo che le Marche stiano messe peggio di altre regioni per il contagio. Noi abbiamo tutti i pagamenti cui far fronte in questo mese e nel prossimo: gennaio e febbraio sono mesi di per se già difficili in genere per i bar, ma il poter tornare ad avere i clienti all'interno del bar non potrà che darci una grossa mano. È vero che c'è stato l'asporto, ma equivale a come se stai chiuso in quanto con gli incassi ci ripaghi appena le spese». Andreoli ricorda il lungo periodo di chiusura. «È una situazione tragica ribadisce -: veniamo da un Natale tra zona rossa e arancione poi altri 15 giorni in arancione: ora riprendiamo finalmente a lavorare. Ci dice tantissimo avere i tavoli, la gente è esasperata a consumare fuori, al freddo».

