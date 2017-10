Ci sono subito 700mila euro sui 4milioni totali necessari per costruire la nuova scuola delle Vergini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE OPERE PUBBLICHE MACERATA «Un programma ambizioso, ma realistico. Di solito si rischia di fare i libri dei sogni, ma noi abbiamo impostato il piano in termini molto realistici e che sia pienamente finanziabile, anche se il suo ammontare per il 2018 è cospicuo, con ben 9 milioni. Il piano è finanziato con introiti del Comune, ma anche con finanziamenti regionali e statali già accordati». Il Piano triennale delle opere pubbliche 2018/2020 del Comune, approvato mercoledì dalla giunta, non è un libro dei sogni, stando alle parole...